Через тиждень старт у єврокубках: Шахтар повідомив про ушкодження українця та бразильця

Півзахисник Дмитро Криськів та захисник Дієго Арройо дістали ушкодження під час тренувального збору Шахтаря.

Про це інформує Telegram-канал донецького клубу.

Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів на тренувальному зборі команди в Словенії отримав мʼязову травму. За попередніми прогнозами клубних лікарів він пропустить близько трьох тижнів.

Ще один гравець "гірників" також має проблеми зі здоров’ям: центральний захисник Дієго Арройо зазнав ушкодження бокової звʼязки коліна. Після проведеної процедури МРТ стало відомо, що орієнтовний термін відновлення гравця – два тижні.

Зазначимо, що вже через тиждень, 10 липня, Шахтар зіграє матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Ільвеса.

Раніше донецький клуб обрав стадіон для першої гри у єврокубках.