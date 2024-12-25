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Нападник Шахтаря відвідав матч клубу, який хоче його підписати

Олексій Мурзак — 25 грудня 2024, 17:53
Нападник Шахтаря відвідав матч клубу, який хоче його підписати
Лассіна Траоре
ФК Шахтар

Буркінійськй форвард донецького Шахтаря Лассіна Траоре відвідав поєдинок 1/32 Кубку Франції, в якому Ланс на своєму полі приймав ПСЖ.

Появу футболіста на поєдинку місцеві джерела вже пов'язали з тим, що саме Ланс є головним претендентом на нападника.

Раніше повідомлялося, що Ланс через травми основних нападників Веслі Саїда та Мартіна Сотріано готовий зробити офіційну пропозицію донеччанам щодо Траоре.

У свою чергу інший французький клуб – Реймс також спробує переконати 23-го форварда приєднатись до команди.

Траоре наразі має мало ігрової практики. У нинішньому сезоні буркінієць програє конкуренцію українцю Данилу Сікану за місце у стартовому складі. Цього сезону нападник провів за "гірників" 18 матчів, забив 3 голи та віддав 2 гольових передачи. На даний момент, портал Transfermarkt оцінює гравця у 5 мільйонів євро.

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