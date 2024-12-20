Нападником Шахтаря цікавляться два французьких клуби – ЗМІ

Буркінійським форвардом донецького Шахтаря Лассіна Траоре цікавляться два представники французької Ліги 1 – Реймс та Ланс.

Про інтерес до гравця повідомляє видання Africa Foot.

За інформацією джерела, Ланс через травми основних нападників Веслі Саїда та Мартіна Сотріано готовий зробити офіційну пропозицію донеччанам щодо буркінійского нападника.

У свою чергу Реймс також спробує переконати 23-го форварда приєднатись до команди.

Очікується, що питання з трансфером Траоре "оживиться" в найближчі кілька тижнів.

Траоре наразі має мало ігрової практики. У нинішньому сезоні буркінієць програє конкуренцію українцю Данилу Сікану за місце у стартовому складі. Цього сезону нападник провів за "гірників" 18 матчів, забив 3 голи та віддав 2 гольових передачи. На даний момент, портал Transfermarkt оцінює гравця у п’ять мільйонів євро.

Нещодавно з’явилась інформацію, що Шахтар цікавиться досвідченим нападником шотландського Рейнджерса: він раніше працював з нинішнім головним тренером "гірників" Маріно Пушичем.