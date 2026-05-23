Форвард Шахтаря пропустить матчі своєї збірної проти Росії та Білорусі

Форвард донецького Шахтаря Лассіна Траоре не допоможе збірній Буркіна-Фасо в товариських матчах проти Росії та Білорусі.

Про це повідомляє SportNews Africa.

5 червня збірна Буркіна-Фасо у Волгограді проведе товариський матч проти Росії, а 8 червня у Мінську зіграє з Білоруссю. Головний тренер збірної Буркіна-Фасо Амір Абду заявив, що відсутність Траоре у цих поєдинках не пов'язана зі спортивними причинами.

"Його відсутність не пов'язана зі спортивною формою. Лассіна провів чудовий сезон, особливо наприкінці. В'їхати до Росії з його паспортом дещо складно. Ми не хотіли ризикувати. Нам його бракуватиме", – заявив Абду.

Нагадаємо, цього тижня Траоре продовжив контракт із Шахтарем до літа 2031 року. У поточному сезоні на рахунку 25-річного нападника 7 голів і 6 асистів у 19 матчах за Шахтар у всіх турнірах.