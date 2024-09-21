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Агробізнес прийме Епіцентр, Металліст 1925 зіграє проти Кудрівки: трансляції 8 туру Першої ліги

Руслан Травкін — 21 вересня, 08:41
Агробізнес прийме Епіцентр, Металліст 1925 зіграє проти Кудрівки: трансляції 8 туру Першої ліги
ПФЛ

У суботу, 21 вересня, відбудеться 4 матчі 8 туру Першої ліги-2024/25.

Запорізький Металург вдома прийматиме команду ЮКСА. На виїзді зіграє і один із претендентів на вихід до УПЛ Металіст 1925. Суперником харків'ян буде Кудрівка.

У третьому матчі дня Поділля зіграє проти Ниви. Для Юрія Вірта це буде перша гра на чолі тернопільського клубу.

Закриватиме ігровий день зустріч між Агробізнесом та Епіцентром. Варто зазначити, що клуб із Волочиська виграв усі шість зіграних матчів, що дозволяє бути лідером групи А.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25
21 вересня, 8 тур

11:00 Металург – ЮКСА

12:00 Кудрівка – Металіст 1925

13:00 Поділля – Нива Тернопіль

14:00 Агробізнес – Епіцентр

Нагадаємо, що 8 тур стартував учора матчем Діназ – Кремінь, в якому гості здобули мінімальну перемогу.

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