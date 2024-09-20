Кремінь мінімально переграв Діназ у 8 турі Першої ліги

Сьогодні, 20 вересня, відбувся матч 8 туру чемпіонату Першої ліги сезону-2024/25 між вишгородським Діназом та Кременем.

Мінімальну перемогу здобув колектив із Кременчука, єдиним голом у матчі відзначився Мирослав Трофимюк, який на сьомій хвилині вразив ворота Діназа.

Чемпіонат України – Перша ліга

8 тур, 20 вересня

Кремінь – Діназ 1:0 (1:0)

Для Кременя ця перемога стала першою за 8 турів, наразі команда має 4 очка після чотирьох поразок, нічиєї та перемоги. Діназ займає останнє місце в таблиці команда жодного разу не перемагала, та має одну нічию.

Нагадаємо, у попередньому турі Буковина мінімально переграла Металіст, а Агробізнес у яскравій перестрілці здолав тернопільську Ниву.