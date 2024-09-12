Судаков — лідер, Шапаренко увірвався у топ-5: рейтинг найдорожчих гравців УПЛ

Після чергового оновлення Transfermarkt відбулися зміни в рейтингу гравців Української Прем’єр-ліги.

У топ-13 продовжується панування представників Шахтаря та Динамо, при чому перші чотири місця утримують "гірники".

Топ-13 гравців УПЛ за вартістю на Transfermarkt

1. Георгій Судаков (Шахтар) – 35 мільйонів євро

2. Микола Матвієнко (Шахтар) – 18 млн

3-4. Кевін (Шахтар) – 12 млн

3-4. Марлон Гомес (Шахтар) – 12 млн

5-6. Владислав Ванат (Динамо) – 10 млн

5-6. Микола Шапаренко (Динамо) – 10 млн (+ 1 млн)

7. Артем Бондаренко (Шахтар) – 9 млн

8-13. Дмитро Різник (Шахтар) – 7 млн

8-13. Георгій Бущан (Динамо) – 7 млн

8-13. Дмитро Криськів (Шахтар) – 7 млн

8-13. Данило Сікан (Шахтар) – 7 млн

8-13. Олександр Зубков (Шахтар) – 7 млн

8-13. Володимир Бражко (Динамо) – 7 млн (+2 млн)