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Судаков — лідер, Шапаренко увірвався у топ-5: рейтинг найдорожчих гравців УПЛ

Ігор Чернявський — 12 вересня, 17:43
Судаков — лідер, Шапаренко увірвався у топ-5: рейтинг найдорожчих гравців УПЛ
ФК Шахтар

Після чергового оновлення Transfermarkt відбулися зміни в рейтингу гравців Української Прем’єр-ліги.

У топ-13 продовжується панування представників Шахтаря та Динамо, при чому перші чотири місця утримують "гірники".

Топ-13 гравців УПЛ за вартістю на Transfermarkt

1. Георгій Судаков (Шахтар) – 35 мільйонів євро

2. Микола Матвієнко (Шахтар) – 18 млн

3-4. Кевін (Шахтар) – 12 млн

3-4. Марлон Гомес (Шахтар) – 12 млн

5-6. Владислав Ванат (Динамо) – 10 млн

5-6. Микола Шапаренко (Динамо) – 10 млн (+ 1 млн)

7. Артем Бондаренко (Шахтар) – 9 млн

8-13. Дмитро Різник (Шахтар) – 7 млн

8-13. Георгій Бущан (Динамо) – 7 млн

8-13. Дмитро Криськів (Шахтар) – 7 млн

8-13. Данило Сікан (Шахтар) – 7 млн

8-13. Олександр Зубков (Шахтар) – 7 млн

8-13. Володимир Бражко (Динамо) – 7 млн (+2 млн)

Георгій Бущан Динамо Київ Олександр Зубков Микола Матвієнко Чемпіонат України, УПЛ Микола Шапаренко Георгій Судаков Данило Сікан Дмитро Криськів Дмитро Різник Шахтар Донецьк Артем Бондаренко Кевін Владислав Ванат Володимир Бражко Марлон Гомес

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