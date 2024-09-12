Подорожчання зірок Динамо, суттєвий прогрес Назаренка: Transfermarkt оновив вартість гравців УПЛ

На порталі Transfermarkt оновилася ринкова вартість гравців Української Прем’єр-ліги.

Найбільше в ціні додав півзахисник Динамо Володимир Бражко, який подорожчав на 1,2 мільйони євро (з 5,8 до 7 млн). Окрім того, десятку "пробив" Микола Шапаренко, який раніше коштував 9 млн.

Також Transfermarkt не залишив непоміченим прогрес Олександра Назаренка з Полісся, який у перших чотирьох турах забив 5 голів та 2 асистів.

Найдорожчим гравцем ліги залишається півзахисник Шахтаря Георгій Судаков, (35 млн), другий — його одноклубник Микола Матвієнко (18 млн), третє-четверте місце ділять ще два "гірника" Марлон Гомес та Кевін (12 млн).