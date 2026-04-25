Манчестер Сіті – Саутгемптон: де дивитися півфінал Кубку Англії

У суботу, 25 квітня, відбудеться півфінальний матч Кубку Англії, в якому зустрінуться Манчестер Сіті та Саутгемптон.

Поєдинок на лондонському стадіоні "Вемблі" розпочнеться о 19:15 за київським часом.

Переглянути зустріч можна на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є Манчестер Сіті, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,23. Натомість на успіх Саутгемптона можна поставити з коефіцієнтом 12,00, на нічию – 7,30. Прохід "містян" у фінал Кубку Англії оцінюється з коефіцієнтом 1,09, а "святих" – 7,50.

Востаннє суперники зустрічалися 10 травня 2025 року в межах чемпіонату АПЛ. Тоді зустріч завершилася внічию – 0:0. Після матчу головний тренер Мансестер Сіті Жузеп Гвардіола назвав Саутгемптом найгіршою командою чемпіонату.

