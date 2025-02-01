Ворскла підсилиться гравцем збірної Коста-Рики – журналіст
Центральний захисник збірної Коста-Рики Фернан Фаеррон стане гравцем полтавської Ворскли.
Про це повідомляє журналіст Кевін Хіменес.
Зазначається, що футболіст виступатиме за українську команду на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону-2024/25. Також в контракті прописана опція викупу.
У поточному розіграші Фаеррон грав у складі Ередіано з Коста-Рики. Він провів 28 матчів, забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.
Також на його рахунку чотири матчі за збірну Коста-Рики, зокрема один – з капітанською пов'язкою. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 325 тисяч.
Нагадаємо, нещодавно у Ворсклу повернувся Кулач. Він ще до оголошення трансферу тренувався з командою та навіть відзначився забитим голом у контрольному матчі проти чеського Баніка (1:1).
Також у січні було оголошено про перехід капітана молодіжної збірної Косова Мілота Авдилі.
В УПЛ Ворскла посідає 12 сходинку та веде боротьбу за виживання. Клуб має стільки ж очок, як і Лівий берег, що перебуває в зоні перехідних матчів.