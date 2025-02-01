Ворскла підсилиться гравцем збірної Коста-Рики – журналіст

Центральний захисник збірної Коста-Рики Фернан Фаеррон стане гравцем полтавської Ворскли.

Про це повідомляє журналіст Кевін Хіменес.

Зазначається, що футболіст виступатиме за українську команду на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону-2024/25. Також в контракті прописана опція викупу.

Fernán Faerron será nuevo futbolista del Vorskla de Ucrania, ya hay acuerdo total. Esperan firmar todo próximamente con el jugador, ya quedó entre clubes.



Préstamo 6 meses con opción a compra, el defensa viajará la próxima semana a Turquía donde el club está realizando… pic.twitter.com/WFKqvMDwE6 — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) January 31, 2025

У поточному розіграші Фаеррон грав у складі Ередіано з Коста-Рики. Він провів 28 матчів, забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.

Також на його рахунку чотири матчі за збірну Коста-Рики, зокрема один – з капітанською пов'язкою. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 325 тисяч.

Нагадаємо, нещодавно у Ворсклу повернувся Кулач. Він ще до оголошення трансферу тренувався з командою та навіть відзначився забитим голом у контрольному матчі проти чеського Баніка (1:1).

Також у січні було оголошено про перехід капітана молодіжної збірної Косова Мілота Авдилі.

В УПЛ Ворскла посідає 12 сходинку та веде боротьбу за виживання. Клуб має стільки ж очок, як і Лівий берег, що перебуває в зоні перехідних матчів.