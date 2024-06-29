Бразилія з дублем Вінісіуса розгромила Парагвай, Колумбія не помітила Коста-Рику у 2 турі Копа Америка

У ніч на 29 червня відбулося два поєдинки у групі D у другому турі групового етапу Кубку Америки.

Збірна Бразилії з дублем Вінісіуса Жуніора розгромила команду Парагваю. Поєдинок завершився з рахунком 4:1.

Також, Колумбія не залишила шансів для Коста-Рики — 3:0.

Копа Америка-2024

2 тур, група D, 29 червня

Парагвай — Бразилія 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 35 Вінісіус, 0:2 - 43 Савіо, 0:3 - 45+5 Вінісіус, 1:3 - 48 Альдерете, 1:4 - 65 Пакета.

Вилучення: 81 Кубас.

Колумбія — Коста-Рика 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Діас, 2:0 - 59 Санчес, 3:0 - 62 Кордоба

В останньому турі групового етапу Бразилія та Колумбія визначать долю першого місця в групі в очному поєдинку, а Парагвай зіграє проти Коста-Рики. Поєдинки відбудуться 3 липня.

Напередодні Панама здобула вольову перемогу над США, а Уругвай знищив Болівію.

48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде тривати до 14 липня 2024 року. У турнірі беруть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).