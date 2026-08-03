Ньюкасл підписав воротаря збірної Чехії

Англійський Ньюкасл Юнайтед оголосив про трансфер чеського голкіпера Лукаша Горнічека з португальської Браги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав із клубом п'ятирічний контракт, який відповідно буде чинний до 30 червня 2031 року. В офіційній заяві фінансові деталі угоди не розкриті, проте інсайдер Фабріціо Романо раніше інформував, що "сороки" активують клаусулу гравця, яка складає 25 мільйонів євро.

Зауважимо, що Горнічек є вихованцем чеського колективу Пардубіце, а доєднався до складу португальських "канонірів" у липні 2019 року. За цей час провів у складі команди 88 матчів, у яких пропустив 78 голів та 37 разів залишив свої ворота на "замку".

У сезоні-25/26 голкіпер провів на клубному рівні 55 матчів, у котрих суперники забили 78 разів, а після 24 ігор ворота залишилися недоторканними.

Додамо, що за спиною у 24-річного воротаря 1 поєдинок за національну збірну. Також він поїхав разом з "Ловами" на чемпіонат світу-2026, де, щоправда, не відіграв жодного матчу, провівши всі три протистояння у груповому етапі на лаві запасних.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Арсенал узгодив трансфер лідера "Сорок" Бруно Гімараеса за 90 мільйонів євро.