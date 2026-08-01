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Ньюкасл узгодив трансфер голкіпера Браги

Олег Дідух — 1 серпня 2026, 11:54
Ньюкасл узгодив трансфер голкіпера Браги
Лукаш Горнічек
Getty Images

Чеський голкіпер Браги Лукаш Горнічек стане гравцем Ньюкасла.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, англійський клуб не став вступати в переговори з Брагою та просто активува клаусула 24-річного воротаря, яка становить 25 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює Горнічека у 18 мільйонів. Умови особистого контракту з голкіпером вже узгоджені.

Горнічек дебютував у дорослому футболі в Бразі, куди перейшов із Падрубіце ще у 17-річному віці.

24-річний воротар дебютував за збірну Чехію наприкінці травня поточного року в товариському матчі проти Косово. Горнічек потрапив у заявку чехів на ЧС-2026, проте не провів на турнірі жодного матчу.

Напередодні Ньюкасл покинув головний тренер Едді Гау.

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