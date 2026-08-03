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Три клуби АПЛ цікавляться Мудриком

Олег Дідух — 3 серпня 2026, 13:35
Три клуби АПЛ цікавляться Мудриком
Михайло Мудрик
Getty Images

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик виявився дуже затребуваним на трансферному ринку після завершення терміну дії його дискваліфікації за допінг.

Про це повідомляє Кіран Гілл.

За його інформацією, цілий ряд клубів зацікавлений у підписанні Мудрика, зокрема, три з них є представниками АПЛ. Один із них – це новачок елітного дивізіону, Ковентрі. Команду очолює Френк Лемпард, який раніше вже працював із Мудриком у Челсі.

Наразі можливі всі варіанти продовження кар'єри українця, включно з орендою. Раніше ТаТоТаке повідомляло про те, що Челсі не збирається віддавати вінгера в оренду.

Нагадаємо, що напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) частково задовольнив апеляцію Михайла Мудрика на чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що футболіст може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

Востаннє українець виходив на поле ще наприкінці листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. У тій грі Мудрик забив гол.

Челсі Михайло Мудрик Ковентрі

Михайло Мудрик

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