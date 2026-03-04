Українська правда
Трамп висловив своє ставлення до участі Ірану в ЧС-2026 з футболу

Денис Іваненко — 4 березня 2026, 09:43
Дональд Трамп
Getty Images

Президент США Дональд Трамп розповів, що думає про участь збірної Ірану в чемпіонаті світу-2026 на тлі воєнних дій на Близькому Сході.

Його слова цитує USA Today.

Політик заявив, що він не переймається цією темою. Загалом Трамп не збирається перешкоджати цій національній команді брати участь у турнірі, який прийматимуть США, Канада та Мексика.

"Мені справді байдуже. Думаю, Іран зазнав дуже серйозної поразки. Вони ледь тримаються", – сказав Трамп.

Зазначимо, що Іран пробився на ЧС-2026 й за результатами жеребкування опинився у групі G. Його суперниками будуть Бельгія, Єгипет і Нова Зеландія.

Турнір триватиме з 11 червня до 19 липня. Шанс туди потрапити ще має й Україна, яка у раунді плейоф кваліфікації зіграє проти Швеції, після чого треба буде здолати переможця пари Польща – Албанія.

