Трамп назвав зірку футболу, яка перевершила легендарного Пеле

Президент США Дональд Трамп розхвалив Ліонеля Мессі під час урочистого заходу у Білому домі.

Його цитує USA Today.

Інтер Маямі разом зі своєю головною зіркою відвідали захід після перемоги в MLS Cup 2025.

Під час своєї промови очільник згадав, що його син є великим прихильником Лео. Також Трамп заговорив про виступи "Короля футболу" Пеле за американський Нью-Йорк (1975-1977).

Президент США назвав Мессі кращим за легендарного бразильця.

"Я не знаю, можливо, ти кращий (за Пеле – прим. ред.). Хто кращий? Думаю, він кращий. Ми любимо чемпіонів. Ми любимо переможців", – сказав Трамп.

Нагадаємо, що Мессі виступає за Інтер Маямі з липня 2023-го. Відтоді провів за клуб МЛС 90 ігор, у яких забив 79 голів та віддав 44 асисти. Вже у складі американського клубу завоював свій восьмий Золотий м'яч (2023).

Його контракт із Інтером розрахований до кінця 2028 року.

Раніше повідомлялось, що аргентинець не збирається шукати собі нову команду після того, як спливає його угода з Інтером.