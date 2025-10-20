Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Трагедія в Африці: 18-річного сенегальського воротаря викрали та вбили

Володимир Максименко — 20 жовтня 2025, 12:48
Трагедія в Африці: 18-річного сенегальського воротаря викрали та вбили
Шейх Туре

У Сенегалі викрали та вбили 18-річного футболіста Шейха Туре, який натрапив на злочинців у пошуках нового клубу.

Про це повідомляє Footmercato.

Тіло молодого футболіста знайшли у Гані. Голкіпер натрапив на злочинців у пошуках нового клубу – вони представились агентами та обіцяли влаштувати перегляд.

Згодом Туре викрали та зажадали отримати викуп від його родини, проте коли сім'я не змогла зібрати потрібну суму – вбили жертву. Тіло футболіста знайшли у Гані – наразі поліція двох країн розпочала сумісну операцію з пошуку викрадачів.

Зазначимо, що Туре вважався одним з кращих молодих воротарів Сенегалу – за ним дійсно стежили скаути деяких клубів.

Напередодні на Кіпрі також сталась трагедія – застрелили президента Карміотісси.

вбивство Гана Сенегал

вбивство

Вбивство через футбол чи бізнес? На Кіпрі застрелили президента місцевого клубу
В Австралії застрелили ексбійця UFC
Підозрюють у вбивстві. 13-річного вихованця Ліона заарештувала поліція
Все через заздрість: перспективну індійську тенісистку застрелив батько
Українського боксера і його родину жорстоко вбили на Донеччині

Останні новини