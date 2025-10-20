Трагедія в Африці: 18-річного сенегальського воротаря викрали та вбили

У Сенегалі викрали та вбили 18-річного футболіста Шейха Туре, який натрапив на злочинців у пошуках нового клубу.

Про це повідомляє Footmercato.

Тіло молодого футболіста знайшли у Гані. Голкіпер натрапив на злочинців у пошуках нового клубу – вони представились агентами та обіцяли влаштувати перегляд.

Згодом Туре викрали та зажадали отримати викуп від його родини, проте коли сім'я не змогла зібрати потрібну суму – вбили жертву. Тіло футболіста знайшли у Гані – наразі поліція двох країн розпочала сумісну операцію з пошуку викрадачів.

Зазначимо, що Туре вважався одним з кращих молодих воротарів Сенегалу – за ним дійсно стежили скаути деяких клубів.

Напередодні на Кіпрі також сталась трагедія – застрелили президента Карміотісси.