Зубков, Батагов та Сікан стали володарями Кубку Туреччини: Трабзонспор переграв у фіналі Коньяспор

У п'ятницю, 22 травня, Трабзонспор переграв у фіналі Кубку Туреччини Коньяспор.

Першим у цій зустрічі відзначився 31-річний нігерійський нападник "бордово-синіх" Пол Онуачу на початку першого тайму. Підопічні Ільхана Палута змогли відповісти забитим м'ячем на 50-й хвилині, завдяки зусиллям Мулеки.

Гру міг перевернути Барді, який пішов пробивати на 58-й хвилині, проте йому не вдалося з 11-метрової позначки пробити ворота знаменитого Андре Онана. А Онуачу зумів скористатися своїм шансом та реалізував пенальті наприкінці другого тайму, тим самим оформив дубль та приніс своїй команді трофей.

Для Трабзонспора це вже десятий Кубок Туреччини в історії, востаннє вони його здобували в сезоні 19/20.

Кубок Туреччини

Фінал, 22 травня

Трабзонспор – Коньяспор 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Онуачу, 1:1 – 50 Мулека, 2:1 – 79 Онуачу (пенальті)

Український правий вінгер "бордово-синіх" Олександр Зубков провів на полі 92 хвилини, після чого був замінений на півзахисника Кріста Інао Улаї. Від статистичного порталу Sofascore Зубков отримав оцінку 7.1.

Український центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов не зміг взяти участі у цьому фіналі через травму. Також володарем Кубку Туреччини став центрфорвард Данило Сікан, який провів першу половину сезону у Трабозонспорі, але перейшов до бельгійського Андерлехта.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Руслан Малиновський може стати гравцем Трабзонспора з наступного сезону.