Трабзонспор завершив трансфер Зубкова – ЗМІ

Вінгер донецького Шахтаря Олександр Зубков завершує перехід у турецький Трабзонспор.

Про це повідомляє журналіст Юнус Емре Сел.

Трабзонспор наполегливо працював над трансфером гравця та нещодавно було досягнуто домовленості з "гірниками". Сума трансферу складе 6,5 млн євро.

Зубков проходить медогляд у турецькому клубі, після чого підпише контракт. Його угода буде розрахована на 4 роки.

🎙️ Yunus Emre Sel: Trabzonspor, Zubkov'u transfer etmek için yoğun mesai harcıyordu. Artık Shakhtar Donetsk'in direnci bu akşam itibariyle kırıldı. 6.5 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldı. pic.twitter.com/B1fQweS2rd — Sabah Spor (@sabahspor) January 31, 2025

Цього сезону вінгер зіграв 21 матч у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав шість асистів.

Нагадаємо, напередодні турецький клуб підписав нападника Шахтаря Данила Сікана. Також за Трабзонспор вже виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.

Раніше Шахтар на виїзді поступився дортмундській Боруссії у восьмому раунді основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 та покинули турнір.