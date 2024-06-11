Трабзонспор домовився про трансфер Яремчука

Трабзонспор узгодив з Брюгге умови трансферу українського нападника Романа Яремчука.

Про це повідомляє Belgium Soccer.

Турецький клуб має домовленість з бельгійцями про трансфер 28-річного нападника за 3 млн євро.

Яремчук наразі не хоче приймати жодних рішень до чемпіонату Європи та не хоче оголошувати своє рішення до закінчення Євро-2024.

Роман перейшов у Брюгге з Бенфіки за 17 мільйонів євро у 2022 році. Сезон-2023/24 форвард провів на правах оренди за Валенсію, за яку у 29 матчах забив 4 голи.

Transfermarkt оцінює Яремчука в 4 млн євро.

Раніше Яремчук розповів про невдалий період у бельгійському клубі.