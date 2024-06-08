Яремчук — про період у Брюгге: Я боровся за своє місце на тренуваннях, але не грав

Нападник Брюгге та збірної України Роман Яремчук розповів, про невдалий період у бельгійському Брюгге.

Його слова передає Het Belang van Limburg.

"Якщо ви хочете, щоб нападник забивав голи, ви маєте щось йому дати. Гент давав мені це щось, хоча на початку я грав там не найкраще, а в підсумку це принесло їм багато грошей. У Валенсії до мене ставилися більш справедливо, ніж у Брюгге. У Брюгге ти міг тиждень пролежати на ліжку, але якби ти коштував, так би мовити, 25 мільйонів євро, то все одно міг би вийти у старті в неділю. Я боровся за своє місце на тренуваннях, але не грав. Запитайте у кого завгодно.

Насправді все пішло не так з першого дня. Я непогано почав, забив, віддав дві гольові передачі, але потім місяцями грав дуже мало. 10 хвилин, 20, два тижні на трибунах. Чи можу я повернутися? Це в жодному разі не було б покаранням. Незважаючи ні на що, я все одно хотів би грати за Брюгге. Я стежу за всіма матчами команди і досі підтримую контакти з багатьма людьми там", — сказав футболіст.

Нагадаємо, сезон-2023/24 українець провів у оренді у Валенсії. Він зіграв 29 матчів та забив 4 м'ячі.

Нещодавно повідомлялося, що Яремчук може перейти в турецький Трабзонспор.