Трабзонспор домовився з Брюгге щодо трансферу Яремчука
Нападник Брюгге та збірної України Роман Яремчук може невдовзі перейти в турецький Трабзонспор.
Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.
Зазначається, що українця оцінили у 8 мільйонів євро. Однак домовленості між клубом та гравцем досі немає. Форварду пропонують контракт на 3+1 роки. Також футболістом цікавиться Фенербахче.
У сезоні-2023/24 Яремчук грав у оренді у Валенсії. Він провів 29 матчів та забив 4 м'ячі.
Нагадаємо, нещодавно Роман прокоментував період перебування в бельгійському клубі та пояснив, чому він не зміг заграти за Брюгге.