Трабзонспор домовився з Брюгге щодо трансферу Яремчука

Нападник Брюгге та збірної України Роман Яремчук може невдовзі перейти в турецький Трабзонспор.

Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

Зазначається, що українця оцінили у 8 мільйонів євро. Однак домовленості між клубом та гравцем досі немає. Форварду пропонують контракт на 3+1 роки. Також футболістом цікавиться Фенербахче.

🔵⚫️ EXCL. #Clubbrugge & #Trabzonspor got an agreement on a permanent move for Roman Yaremchuk around 8M€!



🙅🏻‍♂️ However, there is still no agreement between Yaremchuk and #Trabzon.



✍🏼 Three years contract + one year option on the table.



🇹🇷 #Fenerbahçe also on it and got… pic.twitter.com/4Zm3Jn7awW — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 28, 2024

У сезоні-2023/24 Яремчук грав у оренді у Валенсії. Він провів 29 матчів та забив 4 м'ячі.

Нагадаємо, нещодавно Роман прокоментував період перебування в бельгійському клубі та пояснив, чому він не зміг заграти за Брюгге.