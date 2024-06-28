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Трабзонспор домовився з Брюгге щодо трансферу Яремчука

Микола Дендак — 28 червня, 17:11
Трабзонспор домовився з Брюгге щодо трансферу Яремчука

Нападник Брюгге та збірної України Роман Яремчук може невдовзі перейти в турецький Трабзонспор.

Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

Зазначається, що українця оцінили у 8 мільйонів євро. Однак домовленості між клубом та гравцем досі немає. Форварду пропонують контракт на 3+1 роки. Також футболістом цікавиться Фенербахче.

У сезоні-2023/24 Яремчук грав у оренді у Валенсії. Він провів 29 матчів та забив 4 м'ячі.

Нагадаємо, нещодавно Роман прокоментував період перебування в бельгійському клубі та пояснив, чому він не зміг заграти за Брюгге.

Брюгге Трабзонспор Роман Яремчук

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