Зубков відновився після травми та повернувся до тренувань у загальній групі Трабзонспора

Олексій Мурзак — 16 жовтня 2025, 18:35
Олександр Зубков
Український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков відновився після травми.

Про це повідомляє Günebakış Haber.

За інформацією видання, він повернувся в загальну групу та тренувався разом з командою напередодні матчу проти Різеспора.

29-річний футболіст пропустив декілька занять через дискомфорт у спині. Через пошкодження Зубков пропустив жовтневі матчі відбору збірної України на ЧС-2026, замість нього Сергій Ребров викликав Олега Очеретька.

У поточному сезоні український вінгер провів 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав 3 результативні передачі.

Олександр Зубков

