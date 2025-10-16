Зубков відновився після травми та повернувся до тренувань у загальній групі Трабзонспора
Олександр Зубков
Getty Images
Український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков відновився після травми.
Про це повідомляє Günebakış Haber.
За інформацією видання, він повернувся в загальну групу та тренувався разом з командою напередодні матчу проти Різеспора.
29-річний футболіст пропустив декілька занять через дискомфорт у спині. Через пошкодження Зубков пропустив жовтневі матчі відбору збірної України на ЧС-2026, замість нього Сергій Ребров викликав Олега Очеретька.
У поточному сезоні український вінгер провів 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав 3 результативні передачі.