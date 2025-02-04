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Трабзонспор планує підписати ще одного українця з Шахтаря: скільки запросили "гірники"

Олексій Мурзак — 4 лютого 2025, 18:51
Трабзонспор планує підписати ще одного українця з Шахтаря: скільки запросили гірники
Дмитро Криськів
ФК Шахтар

Трабзонспор проявляє інтерес до ще одного гравця Шахтаря.

За інформацією 61medya, турецький клуб розглядає підписання півзахисника "гірників" Дмитра Криськіва.

Так джерело зазначає, що Шахтар запросив за Дмитра 7 мільйонів євро. Його контракт із чемпіоном України розрахований до 2027 року.

У поточному сезоні Криськів провів 22 матчі на клубному рівні, відзначившись 1 забитим м'ячем і 3 асистами.

Нагадаємо, напередодні Трабзонспор підписав нападника Шахтаря Данила Сікана та вінгера "гірників" Олександра Зубкова.

Також за турецьку команду вже виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.

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