Трабзонспор планує підписати ще одного українця з Шахтаря: скільки запросили "гірники"

Трабзонспор проявляє інтерес до ще одного гравця Шахтаря.

За інформацією 61medya, турецький клуб розглядає підписання півзахисника "гірників" Дмитра Криськіва.

Так джерело зазначає, що Шахтар запросив за Дмитра 7 мільйонів євро. Його контракт із чемпіоном України розрахований до 2027 року.

У поточному сезоні Криськів провів 22 матчі на клубному рівні, відзначившись 1 забитим м'ячем і 3 асистами.

Нагадаємо, напередодні Трабзонспор підписав нападника Шахтаря Данила Сікана та вінгера "гірників" Олександра Зубкова.

Також за турецьку команду вже виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.