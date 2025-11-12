Українська правда
Трабзонспор хоче підписати захисника Динамо, якщо взимку клуб покине Батагов

Олексій Мурзак — 12 листопада 2025, 18:16
Тарас Михавко
ФК Динамо

Трабзонспор може підписати захисника Динамо Тараса Михавка.

Про це повідомляє Günebakış Haber.

За інформацією видання, у разі відходу Арсенія Батагова взимку, керівництво "бордово-синіх" готове зробити все можливе, щоб домовитись із Динамо щодо переходу його земляка.

Президент клубу Ертугрул Доган зазначив, що отримує численні запити щодо Арсенія, тож у Туреччині розглядають цей варіант як пріоритетний.

Контракт Михавка з Динамо розрахований до 2028 року, а його ринкова вартість оцінюється приблизно в 6 млн євро.

У поточному сезоні український захисник зіграв на клубному рівні 20 матчів, в яких забив 3 голи.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор розпочав підготовку до зимового трансферного вікна та планує розлучитися з кількома гравцями.

