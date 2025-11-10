Сікан може залишити Трабзонспор: українець не входить у плани головного тренера

Трабзонспор розпочав підготовку до зимового трансферного вікна та планує розлучитися з кількома гравцями.

Про це повідомляє Gunebakis.

За інформацією видання, головний тренер команди Фатіх Текке вже погодив із президентом Ертугрулом Доганом список футболістів, які не входять до його подальших планів.

До переліку потрапив і український нападник Данило Сікан, який може покинути турецький клуб уже найближчої зими. Разом із ним Трабзонспор готовий відпустити захисника Сердара Саатчі та вінгера Джихана Чанака.

Сікан приєднався до Трабзонспора в січні цього року, перейшовши з Шахтаря за шість мільйонів євро. Втім, закріпитися у стартовому складі йому не вдалося – українець переважно виходив на заміну. У поточному сезоні 24-річний форвард провів дев'ять матчів у всіх турнірах, забив один гол і зробив одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що бельгійський топклуб цікавиться Сіканом.