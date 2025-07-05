Трабзонспор назвав умови, за яких готовий продати українського вінгера
Олександр Зубков
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Трабзонспор не виключає продажу українського вінгера Олександра Зубкова.
Про це повідомляє TakaGazete.
За інформацією видання, клуб розглядатиме такий варіант, якщо підпише правого вінгера, а також придбає центрального та атакувального півзахисників.
Також зазначається, що пропозиції дешевше 10 мільйонів євро не розглядатимуться.
Як відомо, Зубков став гравцем Трабзонспора на початку лютого, перейшовши з донецького Шахтаря.
У минулому сезоні вінгер збірної України провів за турецький клуб 20 поєдинків, записавши до свого активу 8 голів та 3 асисти.