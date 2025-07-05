Трабзонспор назвав умови, за яких готовий продати українського вінгера

Трабзонспор не виключає продажу українського вінгера Олександра Зубкова.

Про це повідомляє TakaGazete.

За інформацією видання, клуб розглядатиме такий варіант, якщо підпише правого вінгера, а також придбає центрального та атакувального півзахисників.

Також зазначається, що пропозиції дешевше 10 мільйонів євро не розглядатимуться.

Як відомо, Зубков став гравцем Трабзонспора на початку лютого, перейшовши з донецького Шахтаря.

У минулому сезоні вінгер збірної України провів за турецький клуб 20 поєдинків, записавши до свого активу 8 голів та 3 асисти.