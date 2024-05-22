Турецький клуб наблизився до підписання Яремчука

Нападник Брюгге Роман Яремчук, який виступає в оренді за Валенсію, може продовжити кар'єру в Трабзонспорі.

Про це повідомляє видання Fanatik.

Турецький клуб досяг значного прогресу в переговорах щодо трансферу українського нападника. Наразі існує розбіжність між запитом та сумою, яку готовий Трабзонспор віддати за Яремчука.

Також на Романа претендує Лас-Пальмас, який нещодавно гарантував участь у Ла Лізі в наступному сезоні.

Раніше повідомлялося, що Брюгге хоче отримати за Яремчука приблизно 4 млн євро, які не може заплатити Валенсія.

Роман перейшов у Брюгге з Бенфіки за 17 мільйонів євро у 2022 році. Наразі українець грає за Валенсію на правах оренди, яка чинна до 30 червня 2024 року.

Зазначимо, цього сезону Яремчук провів 29 матчів у складі іспанців, в яких забив 4 голи.