Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Яремчук може залишитися в Іспанії: клуб Ла Ліги зацікавився українським нападником

Станіслав Лисак — 16 травня, 17:13
Яремчук може залишитися в Іспанії: клуб Ла Ліги зацікавився українським нападником

Нападник Брюгге Роман Яремчук, який виступає за Валенсію на правах оренди, потрапив до сфери інтересів Лас-Пальмаса та Трабзонспора.

Про це повідомляє видання Radio Marca Valencia.

Зазначається, що турецький клуб доклав найбільше зусиль, щоб підписати 28-річного українця. Трабзонспор за три тури до завершення турецької Суперліги розташувався на третій сходинці турнірної таблиці. Відрив від четвертого Істанбула складає 3 очки.

Лас-Пальмас наразі бореться за виживання в Ла Лізі. Команді потрібно здобути перемогу в сьогоднішньому матчі з Бетісом, щоб убезпечити себе від вильоту в Сегунду.

Раніше повідомлялося, що бельгійці хочуть отримати за Яремчука приблизно 4 млн євро, які не може заплатити Валенсія.

Роман перейшов у Брюгге з Бенфіки за 17 мільйонів євро у 2022 році. Наразі українець грає за Валенсію на правах оренди, яка чинна до 30 червня 2024 року.

Зазначимо, цього сезону Яремчук провів 27 матчів у складі іспанців, в яких забив 4 голи.

Брюгге Валенсія Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Лас-Пальмас Футбольні трансфери Роман Яремчук

Роман Яремчук

Валенсія Яремчука зіграє з Реалом Сосьєдад, Барселона завітає до Альмерії: розклад матчів Ла Ліги
Тренер не буде ставити слабшого гравця: Довбик висловився про конкуренцію з Яремчуком
Валенсія не має коштів на викуп Яремчука
Валенсія Яремчука зіграє з Алавесом, Севілья прийме Гранаду: розклад матчів Ла Ліги
Яремчук влітку повернеться у Брюгге — джерело

Останні новини