Яремчук може залишитися в Іспанії: клуб Ла Ліги зацікавився українським нападником

Нападник Брюгге Роман Яремчук, який виступає за Валенсію на правах оренди, потрапив до сфери інтересів Лас-Пальмаса та Трабзонспора.

Про це повідомляє видання Radio Marca Valencia.

Зазначається, що турецький клуб доклав найбільше зусиль, щоб підписати 28-річного українця. Трабзонспор за три тури до завершення турецької Суперліги розташувався на третій сходинці турнірної таблиці. Відрив від четвертого Істанбула складає 3 очки.

Лас-Пальмас наразі бореться за виживання в Ла Лізі. Команді потрібно здобути перемогу в сьогоднішньому матчі з Бетісом, щоб убезпечити себе від вильоту в Сегунду.

Раніше повідомлялося, що бельгійці хочуть отримати за Яремчука приблизно 4 млн євро, які не може заплатити Валенсія.

Роман перейшов у Брюгге з Бенфіки за 17 мільйонів євро у 2022 році. Наразі українець грає за Валенсію на правах оренди, яка чинна до 30 червня 2024 року.

Зазначимо, цього сезону Яремчук провів 27 матчів у складі іспанців, в яких забив 4 голи.