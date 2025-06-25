Трабзонспор суттєво просунувся у переговорах із Шахтарем щодо трансферу Бондаренка

Трабзонспор суттєво просунувся у переговорах із Шахтарем відносно можливого трансферу українського півзахисника Артема Бондаренка.

Про це повідомляє Taka Gazetesi.

За інформацією видання, турки заплатять "гірникам" за гравця 6-7 мільйонів євро. Шахтар нібито не проти такої пропозиції, хоча Transfermarkt оцінює Бондаренка у 10 мільйонів та й сам клуб не хотів його відпускати за меншу суму минулої зими.

Як відомо, взимку Трабзонспор вже намагався підписати гравця, пропонувавши Шахтарю 7 мільйонів євро, тоді як тодішній чемпіон України вимагав 12 млн.

У сезоні 2024/25 Артем Бондаренко провів 40 матчів, у яких відзначився 12 голами та 7 результативними передачами. Його чинний контракт з Шахтарем розрахований до кінця 2028 року.

Трабзонспор завершив сезон турецької Суперліги на підсумковій 7-й позиції. Шахтар став третім в УПЛ, виграв Кубок України, після чого змінив головного тренера, призначивши Арду Турана замість Маріно Пушича.