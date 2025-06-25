Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Трабзонспор суттєво просунувся у переговорах із Шахтарем щодо трансферу Бондаренка

Олексій Мурзак — 25 червня 2025, 22:37
Трабзонспор суттєво просунувся у переговорах із Шахтарем щодо трансферу Бондаренка
Артем Бондаренко
ФК Шахтар

Трабзонспор суттєво просунувся у переговорах із Шахтарем відносно можливого трансферу українського півзахисника Артема Бондаренка.

Про це повідомляє Taka Gazetesi.

За інформацією видання, турки заплатять "гірникам" за гравця 6-7 мільйонів євро. Шахтар нібито не проти такої пропозиції, хоча Transfermarkt оцінює Бондаренка у 10 мільйонів та й сам клуб не хотів його відпускати за меншу суму минулої зими.

Як відомо, взимку Трабзонспор вже намагався підписати гравця, пропонувавши Шахтарю 7 мільйонів євро, тоді як тодішній чемпіон України вимагав 12 млн.

У сезоні 2024/25 Артем Бондаренко провів 40 матчів, у яких відзначився 12 голами та 7 результативними передачами. Його чинний контракт з Шахтарем розрахований до кінця 2028 року.

Трабзонспор завершив сезон турецької Суперліги на підсумковій 7-й позиції. Шахтар став третім в УПЛ, виграв Кубок України, після чого змінив головного тренера, призначивши Арду Турана замість Маріно Пушича.

Трабзонспор Футбольні трансфери Шахтар Донецьк Артем Бондаренко

Артем Бондаренко

Турецький клуб не полишає спроб придбати півзахисника Шахтаря
Прогрес динамівців та спад "гірників": Transfermarkt оновив вартість гравців УПЛ
Півзахисник Шахтаря може пропустити матч збірної з Новою Зеландією
УПЛ визначила символічну збірну за підсумками сезону 2024/25
Три дебютанти, жодного ветерана, одне повернення після великої паузи. З ким Ребров поїхав до Канади

Останні новини