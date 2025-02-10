Трабзонспор з Батаговим та Зубковим здолав Еюпспор Степаненка у чемпіонаті Туреччини

У понеділок, 10 лютого, відбувся матч 23-го туру турецької Суперліги, в якому Трабзонспор вдома обіграв Еюпспор.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі Джона Ландстрема.

Зазначимо, що господарів у стартовому складі розпочали матч українці Арсеній Батагов і Олександр Зубков, останнього замінили на початку другої половини гри. Данило Сікан вийшов на 85-й хвилині гри.

Водночас український півзахисник Еюпспора Тарас Степаненко не потрапив у заявку команди на гру.

Перемога дозволила Трабзонспору піднятися на 9-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, Еюпспор з 39 балами йде четвертим.

Чемпіонат Туреччини – Суперліга

23 тур, 10 лютого

Трабзонспор – Еюпспор 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 59 Ландстрем

Напередодні Трабзонспор відмовився від підписання хавбека Шахтаря. Сторони не змогли домовитися про суму переходу.