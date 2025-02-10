Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Трабзонспор з Батаговим та Зубковим здолав Еюпспор Степаненка у чемпіонаті Туреччини

Олександр Булава — 10 лютого 2025, 21:04
Трабзонспор з Батаговим та Зубковим здолав Еюпспор Степаненка у чемпіонаті Туреччини
Олександр Зубков
x.com/Trabzonspor/

У понеділок, 10 лютого, відбувся матч 23-го туру турецької Суперліги, в якому Трабзонспор вдома обіграв Еюпспор.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі Джона Ландстрема.

Зазначимо, що господарів у стартовому складі розпочали матч українці Арсеній Батагов і Олександр Зубков, останнього замінили на початку другої половини гри. Данило Сікан вийшов на 85-й хвилині гри.

Водночас український півзахисник Еюпспора Тарас Степаненко не потрапив у заявку команди на гру.

Перемога дозволила Трабзонспору піднятися на 9-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, Еюпспор з 39 балами йде четвертим.

Чемпіонат Туреччини – Суперліга
23 тур, 10 лютого

Трабзонспор – Еюпспор 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 59 Ландстрем

Напередодні Трабзонспор відмовився від підписання хавбека Шахтаря. Сторони не змогли домовитися про суму переходу.

Трабзонспор Еюпспор

Трабзонспор

Трабзонспор відмовився від підписання хавбека Шахтаря через суму, яку запросили "гірники"
Трабзонспор націлився на ще один трансфер гравця Шахтаря
Мій трансфер був дуже нервовим: Зубков – про перехід у Трабзонспор
Вони добре себе проявили: Гюнеш – про гру українців у Кубку Туреччини
Феєрія українців не допомогла Трабзонспору перемогти в матчі Кубку Туреччини

Останні новини