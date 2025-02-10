Трабзонспор з Батаговим та Зубковим здолав Еюпспор Степаненка у чемпіонаті Туреччини
У понеділок, 10 лютого, відбувся матч 23-го туру турецької Суперліги, в якому Трабзонспор вдома обіграв Еюпспор.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі Джона Ландстрема.
Зазначимо, що господарів у стартовому складі розпочали матч українці Арсеній Батагов і Олександр Зубков, останнього замінили на початку другої половини гри. Данило Сікан вийшов на 85-й хвилині гри.
Водночас український півзахисник Еюпспора Тарас Степаненко не потрапив у заявку команди на гру.
Перемога дозволила Трабзонспору піднятися на 9-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, Еюпспор з 39 балами йде четвертим.
Чемпіонат Туреччини – Суперліга
23 тур, 10 лютого
Трабзонспор – Еюпспор 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 59 Ландстрем
Напередодні Трабзонспор відмовився від підписання хавбека Шахтаря. Сторони не змогли домовитися про суму переходу.