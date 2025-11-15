Товариські матчі клубів УПЛ: Зоря та Колос зіграли внічию, Олександрія програла ЛНЗ

У суботу, 15 листопада, відбулось декілька товариських матчів між клубами УПЛ, які заповнюють міжнародну паузу.

Луганська Зоря та Колос сильнішого не виявили – на гол Алефіренка "чорно-білі" відповіли влучним ударом Ярошенка наприкінці основного часу – 1:1.

Також ЛНЗ упевнено здолав Олександрію: голами у складі черкаського колективу відзначились Ассінор, Проспер та Ейнел, а ось автора "голу престижу" жодна з пресслужб не вказала – 3:1.

Київська Оболонь на тренувальній базі у Бучі поступилась Кудрівці – за новачка УПЛ відзначились Козак та Лєгостаєв, а у складі столичного клубу забив Ломницький 1:2.

Нагадаємо, напередодні нападник черкаського ЛНЗ Проспер Обах зацікавив два клуби українського елітного дивізіону.