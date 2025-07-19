Верес переграв Оболонь у товариському матчі

Українські клуби продовжують підготовку до сезону-2025/26, зігравши чергові товариські матчі.

Рівненський Верес мінімально здолав Оболонь – єдиний гол в матчі записав на свій рахунок записав Шарай на початку другого тайму.

Львівський Рух у результативному матчі програв тогорічному дебютанту Другої ліги – Куликів-Білці із рахунком 2:4.

Товариські матчі

19 липня

Оболонь – Верес 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Шарай, 62

Рух – Куликів-Білка 2:4 (1:3)

Голи: 1:0 – Роман, 1, 1:1 – Нечипоренко, 8, 1:2 – Нечипоренко, 18 (пен.), 1:3 – Дударенко, 28, 2:3 – Товарницький, 63, 2:4 – Джума, 88 (пен.)

Раніше Оболонь оголосила про трансфер ексфутболіста Вереса та донецького Олімпіка.