Верес переграв Оболонь у товариському матчі
НК Верес
Українські клуби продовжують підготовку до сезону-2025/26, зігравши чергові товариські матчі.
Рівненський Верес мінімально здолав Оболонь – єдиний гол в матчі записав на свій рахунок записав Шарай на початку другого тайму.
Львівський Рух у результативному матчі програв тогорічному дебютанту Другої ліги – Куликів-Білці із рахунком 2:4.
Товариські матчі
19 липня
Оболонь – Верес 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 – Шарай, 62
Рух – Куликів-Білка 2:4 (1:3)
Голи: 1:0 – Роман, 1, 1:1 – Нечипоренко, 8, 1:2 – Нечипоренко, 18 (пен.), 1:3 – Дударенко, 28, 2:3 – Товарницький, 63, 2:4 – Джума, 88 (пен.)
Раніше Оболонь оголосила про трансфер ексфутболіста Вереса та донецького Олімпіка.