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Дебютант Першої ліги підписав аргентинського хавбека

Олександр Булава — 13 вересня 2026, 22:04
Дебютант Першої ліги підписав аргентинського хавбека

Аргентинський півзахисник Фабрісіо Альваренга став гравцем дебютанта Першої ліги Куликів-Білки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з гравцем не розголошуються.

"30-річний аргентинець, правий вінгер, який має досвід виступів у чемпіонатах Аргентини, Бразилії, Італії та України", – йдеться в повідомленні.

Півзахисник має досвід виступів в УПЛ за Олімпік, Рух та Чорноморець – загалом 51 матч і 2 забиті голи в елітному дивізіоні. Останніми роками вихованець аргентинського Велеса виступав за італійський напіваматорський клуб Іглесіас Кальчо.

Нагадаємо, напередодні Куликів-Білка розтрощила Колос-2 та піднялась на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату.

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