Шахтар розписав мирову з Куликів-Білкою у контрольному матчі

Донецький Шахтар зіграв внічию з представником Першої ліги – Куликів-Білкою.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1. Голом за "гірників" відзначився Проспер Обах.

Товариський матч

4 серпня

Шахтар – Куликів-Білка 1:1

Шахтар: Твардовський, Караваєв, Грам, Очеретько (Гочолейшвілі, 46), Азаров, Сметана, Ізакі (Цуканов, 46), Лукас, Раян (Невертон, 46), Мейрелліш (Проспер, 46), Траоре

Нагадаємо, напередодні Шахтар відкрив сезон-2026/27 перемогою над Кудрівкою. Хеттрик оформив Кауан Еліас, ще по голу забили Аліссон та Лука Мейрелліш.

У наступному турі УПЛ донеччани зустрінуться з Епіцентром, який у першому турі розбив київську Оболонь (3:0). Матч запланований на 9 серпня та розпочнеться о 15:30.