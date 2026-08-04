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Шахтар розписав мирову з Куликів-Білкою у контрольному матчі

Олександр Булава — 4 серпня 2026, 22:11
Шахтар розписав мирову з Куликів-Білкою у контрольному матчі
Шахтар

Донецький Шахтар зіграв внічию з представником Першої ліги – Куликів-Білкою.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1. Голом за "гірників" відзначився Проспер Обах.

Товариський матч
4 серпня

Шахтар – Куликів-Білка 1:1

Шахтар: Твардовський, Караваєв, Грам, Очеретько (Гочолейшвілі, 46), Азаров, Сметана, Ізакі (Цуканов, 46), Лукас, Раян (Невертон, 46), Мейрелліш (Проспер, 46), Траоре

Нагадаємо, напередодні Шахтар відкрив сезон-2026/27 перемогою над Кудрівкою. Хеттрик оформив Кауан Еліас, ще по голу забили Аліссон та Лука Мейрелліш.

У наступному турі УПЛ донеччани зустрінуться з Епіцентром, який у першому турі розбив київську Оболонь (3:0). Матч запланований на 9 серпня та розпочнеться о 15:30.

Шахтар Донецьк Куликів-Білка

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