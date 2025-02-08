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Рух розгромив австрійський топклуб у спарингу

Володимир Максименко — 8 лютого 2025, 17:14
Рух розгромив австрійський топклуб у спарингу
Гравці Руха
ФК Рух

Львівський Рух продовжує підготовку до другої частини чемпіонату України, зігравши товариський матч проти Штурму з міста Грац.

Поєдинок завершився перемогою українського колективу з рахунком 3:0.

У першому таймі Климчук реалізував пенальті у доданий арбітром час, а в другій половині зустрічі Карабін та Слюбик довели рахунок до розгромного.

Товариський матч
8 лютого

Рух – Штурм Грац 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Климчук, 45+1 (пен.), 2:0 – Карабін, 66, 3:0 – Слюбик, 83

У наступному товариському матчі львівський колектив зіграє проти словенського клубу Триглав. Зустріч заплановано на 12 лютого.

Нагадаємо, у минулому поєдинку підопічні Пономарьова обіграли австрійський Амшеттен.

Рух Львів Чемпіонат України, УПЛ Штурм Грац

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