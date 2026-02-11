Українська правда
Манчестер Юнайтед вирвав нічию у Вест Гема, Челсі розписав мирову з Лідсом у 26 турі АПЛ

Олександр Булава — 11 лютого 2026, 00:14
У вівторок, 10 лютого, відбулися матчі 26 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Евертон вдома поступився Борнмуту. "Іриски" догравали зустріч у меншості, червону картку отримав Джейк О'Браєн. Український захисник мерсисайдців Віталій Миколенко розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 90+1 хвилині.

Челсі на "Стемфорд Бридж" не зміг втримати перевагу у два м'ячі над Лідсом, а Тоттенгем вдома поступився Ньюкаслу.

Манчестер Юнайтед перервав серію з чотирьох поспіль перемог. "Червоні дияволи" на виїзді вирвали нічию у Вест Гема.

Чемпіонат Англії – АПЛ
26 тур, 10 лютого

Евертон – Борнмут 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Ндіає (пен), 1:1 – 61 Раян, 1:2 – 64 Адлі

Тоттенгем – Ньюкасл 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+5 Тіав, 1:1 – 64 Грей, 1:2 – 68 Ремзі

Челсі – Лідс 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Педро, 2:0 – 58 Палмер, 2:1 – 67 Нмеча (пен), 2:2 – 73 Окафор

Вест Гем – Манчестер Юнайтед 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 50 Соучек, 1:1 – 90+6 Шешко

Нагадаємо, напередодні Ліверпуль програв Манчестер Сіті матч 25 туру.

