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Тоттенгем продовжив контракт з ключовим захисником команди

Олексій Мурзак — 14 червня 2026, 21:15
Тоттенгем продовжив контракт з ключовим захисником команди
Педро Порро
Getty Images

Тоттенгем продовжив контракт з основним правим захисником команди Педро Порро.

Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

Деталі угоди не розголошуються, однак напередодні інсайдер Фабріціо Романо писав, що вона буде розрахована до червня 2031 року з опцією продовження ще на один сезон.

Тоттенгем орендував Порро у Спортинга в січні 2023‑го на пів року за 5 млн євро, а в липні того ж року викупив за 40 млн євро. Тоді сторони підписали контракт до 2028 року.

У сезоні-2025/26 іспанський захисник відіграв за "шпор" 47 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 5 асистів.

Напередодні Тоттенгем оголосив про підписання контракту з аргентинським центральним захисником Маркосом Сенесі.

Тоттенгем

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