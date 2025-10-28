Тоттенгем включився у боротьбу за Влаховича

Іменитий сербський форвард Душан Влахович може покинути Ювентус уже під час січневого трансферного вікна.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Контракт Влаховича діє до кінця червня 2026 року, домовитися про нову угоду з нападником Ювентусу не вдалося. Тому, туринці будуть готові продати 25-річного серба вже під час січневого трансферного вікна.

Скористатися ситуацією спробують мюнхенська Баварія та Тоттенгем, які хочуть бачити форварда в своїх лавах. Раніше також повідомлялося про інтерес до Влаховича з боку Барселони.

У поточному сезоні на рахунку нападника 4 голи і 1 асист у 11 матчах за Ювентус у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця наразі оцінюється в 35 мільйонів євро.