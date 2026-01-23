Тоттенгем підписав 19-річного бразильського захисника за 13 млн фунтів

Лондонський Тоттенгем оголосив про підписання 19-річного лівого захисника Соузу (повне ім'я: Жоао Віктор де Соуза Менезес) з бразильського клубу Сантос.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За інформацією Sky Sports News, сума трансферу склала близько 13 мільйонів фунтів. Згідно з даними Transfermarket, бразильський футболіст уклав із "шпорами" довгостроковий контракт до 30 червня 2031 року.

Головний тренер команди Томас Франк високо оцінив потенціал гравця, назвавши його технічним та націленим на атаку фулбеком.

"Я дуже радий, що Суза приєднався до нашої команди. Він талановитий, перспективний молодий захисник, який мислить перспективно і має дуже хорошу техніку.

Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з ним і допомогу в розвитку його потенціалу, оскільки ми віримо, що придбали одного з найталановитіших лівих захисників у світі, який може принести користь команді не тільки зараз, але й у майбутньому".

Уродженець штату Сан-Паулу пройшов усі щаблі академії Сантоса, до якої приєднався у 2016 році у віці дев'яти років. Дебютувавши за першу команду в січні минулого року, він встиг провести 24 матчі на дорослому рівні, зокрема в бразильській Серії А. Також в активі захисника 12 матчів за збірну Бразилії U-17, у складі якої він дійшов до чвертьфіналу юнацького чемпіонату світу.

Нагадаємо, що нападник Тоттенгема Рішарлісон пропустить близько семи тижнів через пошкодження підколінного сухожилля.