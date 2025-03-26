Тоттенгем визначив фаворита на заміну Постекоглу

Керівництво лондонського Тоттенгема розглядає можливість звільнення головного тренера команди Анге Постекоглу.

Про це повідомляє Football Insider.

Наразі фаворитом на заміну Постекоглу є наставник Фулгема Марку Сілва. Перехід тренера до "шпор" залежить від того, чи продовжить він свій контракт з клубом, який діє до літа 2026 року.

Напередодні Тоттенгем поступився Фулгему. Після 29 турів лондонці розмістились на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 34 бали.

Раніше повідомлялося, що після завершення сезону клуб покине німецький форвард Тімо Вернер.