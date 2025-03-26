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Тоттенгем визначив фаворита на заміну Постекоглу

Олександр Булава — 26 березня 2025, 23:04
Тоттенгем визначив фаворита на заміну Постекоглу
Марку Сілва
Fulham FC Official

Керівництво лондонського Тоттенгема розглядає можливість звільнення головного тренера команди Анге Постекоглу.

Про це повідомляє Football Insider.

Наразі фаворитом на заміну Постекоглу є наставник Фулгема Марку Сілва. Перехід тренера до "шпор" залежить від того, чи продовжить він свій контракт з клубом, який діє до літа 2026 року.

Напередодні Тоттенгем поступився Фулгему. Після 29 турів лондонці розмістились на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 34 бали.

Раніше повідомлялося, що після завершення сезону клуб покине німецький форвард Тімо Вернер.

Чемпіонат Англії, АПЛ Сілва Тоттенгем Енджі Постекоглу

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