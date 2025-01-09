Тоттенгем розповів про стан здоров'я Бентанкура
Родріго Бентанкур
BBC
Лондонський Тоттенгем розповів про стан здоров'я Родріго Бентанкура, який, ймовірно, втратив свідомість у матчі проти Ліверпуля.
Пресслужба "шпор" виступила з відповідною заявою у соцмережі Х.
"Ми можемо підтвердити, що Родріго при тямі, може розмовляти та залишиться у лікарні до подальшого обстеження", – повідомили у клубі.
Нагадаємо, у першому півфінальному матчі Кубку Англії Бентанкур намагався замкнути подачу з кутового на сьомій хвилині, після чого впав без руху.
Футболісту надавали допомогу протягом дев'яти хвилин, після чого забрали з поля із кисневою маскою та на ношах.
Зазначимо, що матч завершився мінімальною перемогою лондонського колективу 1:0.
Раніше Тоттенгем продовжив контракт зі своїм лідером атаки.