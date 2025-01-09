Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тоттенгем розповів про стан здоров'я Бентанкура

Володимир Максименко — 9 січня 2025, 09:18
Тоттенгем розповів про стан здоров'я Бентанкура
Родріго Бентанкур
BBC

Лондонський Тоттенгем розповів про стан здоров'я Родріго Бентанкура, який, ймовірно, втратив свідомість у матчі проти Ліверпуля.

Пресслужба "шпор" виступила з відповідною заявою у соцмережі Х.

"Ми можемо підтвердити, що Родріго при тямі, може розмовляти та залишиться у лікарні до подальшого обстеження", – повідомили у клубі.

Нагадаємо, у першому півфінальному матчі Кубку Англії Бентанкур намагався замкнути подачу з кутового на сьомій хвилині, після чого впав без руху.

Футболісту надавали допомогу протягом дев'яти хвилин, після чого забрали з поля із кисневою маскою та на ношах.

Зазначимо, що матч завершився мінімальною перемогою лондонського колективу 1:0.

Раніше Тоттенгем продовжив контракт зі своїм лідером атаки.

Бентанкур Тоттенгем

Бентанкур

Тоттенгем програв апеляцію на дискваліфікацію гравця-жартівника
Тоттенгем оскаржить 7-матчеву дискваліфікацію Бентанкура
Провідного гравця Тоттенгема дискваліфікували на 7 матчів за расизм
FA висунула звинувачення гравцю Тоттенгема за расистський жарт
Хавбек Тоттенгема вибачився перед одноклубником за расистський жарт

Останні новини