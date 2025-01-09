Тоттенгем розповів про стан здоров'я Бентанкура

Лондонський Тоттенгем розповів про стан здоров'я Родріго Бентанкура, який, ймовірно, втратив свідомість у матчі проти Ліверпуля.

Пресслужба "шпор" виступила з відповідною заявою у соцмережі Х.

"Ми можемо підтвердити, що Родріго при тямі, може розмовляти та залишиться у лікарні до подальшого обстеження", – повідомили у клубі.

We can confirm Rodrigo is conscious, talking and will go to hospital for further checks. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 8, 2025

Нагадаємо, у першому півфінальному матчі Кубку Англії Бентанкур намагався замкнути подачу з кутового на сьомій хвилині, після чого впав без руху.

Футболісту надавали допомогу протягом дев'яти хвилин, після чого забрали з поля із кисневою маскою та на ношах.

Зазначимо, що матч завершився мінімальною перемогою лондонського колективу 1:0.

Раніше Тоттенгем продовжив контракт зі своїм лідером атаки.