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Тоттенгем активував опцію продовження контракту з Соном

Володимир Максименко — 7 січня 2025, 12:17
Тоттенгем активував опцію продовження контракту з Соном
Сон Хин Мін
The Korea Times

Тоттенгем активував опцію продовження контракту зі своїм капітаном Сон Хин Міном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначимо, що поточна угода вінгера зі "шпорами"  була розрахована до літа 2025 року.

У сезоні-2024/25 Сон зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав шість результативних передач.

Окрім того, лондонці встигли оформити перший зимовий трансфер, підписавши чеського голкіпера.

Раніше колишній футболіст Тоттенгема завершив кар'єру у 23 роки.

Сон Хин Мін Тоттенгем

Сон Хин Мін

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