Тоттенгем активував опцію продовження контракту з Соном

Тоттенгем активував опцію продовження контракту зі своїм капітаном Сон Хин Міном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначимо, що поточна угода вінгера зі "шпорами" була розрахована до літа 2025 року.

We are delighted to announce that we have exercised the option to extend Heung-Min Son’s contract, which will now run until the summer of 2026 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 7, 2025

У сезоні-2024/25 Сон зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав шість результативних передач.

Окрім того, лондонці встигли оформити перший зимовий трансфер, підписавши чеського голкіпера.

Раніше колишній футболіст Тоттенгема завершив кар'єру у 23 роки.