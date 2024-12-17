Тоттенгем програв апеляцію на дискваліфікацію гравця-жартівника

Тоттенгем не зміг виграти апеляцію на семиматчеву дискваліфікацію Родріго Бентанкура.

Про це повідомляє The Athletic.

Футбольна асоціація (FA) присудила 27-річному уругвайцю дискваліфікацію на сім матчів і штраф у розмірі 100 тисяч фунтів через його жарт на адресу одноклубника Сон Хин Міна.

Бентанкур під час інтерв'ю на телебаченні сказав, що Сон і його двоюрідні брати "всі виглядають однаково".

"Шпори" подали апеляцію на санкцію, яку вони назвали "суворою". Апеляція могла лише скоротити термін дискваліфікації Бентанкура до шести матчів.

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Але навіть цього не відбулося. Незалежний апеляційний орган підтвердив, що апеляція була відхилена.

Бентанкур пропустив останні п'ять матчів Тоттенгема в АПЛ. Він також буде вимушений пропустити чвертьфінал Кубку ліги проти Манчестер Юнайтед (19 грудня) та гру з Ліверпулем (22 грудня).

Півзахисник зможе повернутися до матчів в англійських турнірах 26 грудня, коли команда Ангелоса Постекоглу зустрінеться з Ноттінгем Форест.