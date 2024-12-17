Тоттенгем програв апеляцію на дискваліфікацію гравця-жартівника
Тоттенгем не зміг виграти апеляцію на семиматчеву дискваліфікацію Родріго Бентанкура.
Про це повідомляє The Athletic.
Футбольна асоціація (FA) присудила 27-річному уругвайцю дискваліфікацію на сім матчів і штраф у розмірі 100 тисяч фунтів через його жарт на адресу одноклубника Сон Хин Міна.
Бентанкур під час інтерв'ю на телебаченні сказав, що Сон і його двоюрідні брати "всі виглядають однаково".
"Шпори" подали апеляцію на санкцію, яку вони назвали "суворою". Апеляція могла лише скоротити термін дискваліфікації Бентанкура до шести матчів.
Але навіть цього не відбулося. Незалежний апеляційний орган підтвердив, що апеляція була відхилена.
Бентанкур пропустив останні п'ять матчів Тоттенгема в АПЛ. Він також буде вимушений пропустити чвертьфінал Кубку ліги проти Манчестер Юнайтед (19 грудня) та гру з Ліверпулем (22 грудня).
Півзахисник зможе повернутися до матчів в англійських турнірах 26 грудня, коли команда Ангелоса Постекоглу зустрінеться з Ноттінгем Форест.