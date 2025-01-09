Бентанкур звернувся до фанатів після моторошної травми

Півзахисник Тоттенгема та збірної Уругваю Родріго Бентанкур звернувся до уболівальників після моторошної травми, яку він отримав у першому матчі Кубку англійської ліги проти Ліверпуля (1:0).

Відповідний пост уругваєць зробив у соцмережі Instagram.

Зазначимо, що у першому таймі хавбек впав під час виконання кутового після різкого руху головою. Футболісту надавали допомогу протягом дев'яти хвилин, після чого забрали з поля із кисневою маскою та на ношах.

Згодом у лондонському клубі повідомили, що Родріго при свідомості, його направили у лікарню для подальшого огляду.

"Усе добре, друзі. Дякую за ваші повідомлення. Вітаю з перемогою, хлопці!", – написав Бентанкур.

Instagram: rodrigo_bentancur

Раніше Тоттенгем продовжив контракт зі своїм лідером атаки.