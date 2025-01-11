Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Нічого страшного: Постекоглу розповів про стан здоров'я Бентанкура

Володимир Максименко — 11 січня 2025, 11:10
Нічого страшного: Постекоглу розповів про стан здоров'я Бентанкура
Родріго Бентанкур
TNT Sports

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу поділився останніми новинами про стан здоров'я Родріго Бентанкура, який втратив свідомість у матчі з Ліверпулем.

Слова фахівця наводить Eurosport.

"Все добре. Він повернувся додому та отримав лише струс мозку. Нічого страшного.

Родріго, відповідно до протоколів АПЛ, пропустить чотири наступні матчі. Це була дуже тривожна ситуація, проте все обійшлось", – розповів Постекоглу.

Нагадаємо, футболіст намагався замкнути навіс з кута поля, але промахнуся по м'ячу, після чого впав без руху.

У сезоні-2024/25 уругваєць зіграв 20 матчів у складі "шпор", в яких забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Раніше сам Бентанкур звернувся до вболівальників після травми.

Чемпіонат Англії, АПЛ Бентанкур Тоттенгем Анге Постекоглу

Бентанкур

Бентанкур звернувся до фанатів після моторошної травми
Тоттенгем розповів про стан здоров'я Бентанкура
Тоттенгем програв апеляцію на дискваліфікацію гравця-жартівника
Тоттенгем оскаржить 7-матчеву дискваліфікацію Бентанкура
Провідного гравця Тоттенгема дискваліфікували на 7 матчів за расизм

Останні новини