Нічого страшного: Постекоглу розповів про стан здоров'я Бентанкура

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу поділився останніми новинами про стан здоров'я Родріго Бентанкура, який втратив свідомість у матчі з Ліверпулем.

Слова фахівця наводить Eurosport.

"Все добре. Він повернувся додому та отримав лише струс мозку. Нічого страшного. Родріго, відповідно до протоколів АПЛ, пропустить чотири наступні матчі. Це була дуже тривожна ситуація, проте все обійшлось", – розповів Постекоглу.

Нагадаємо, футболіст намагався замкнути навіс з кута поля, але промахнуся по м'ячу, після чого впав без руху.

У сезоні-2024/25 уругваєць зіграв 20 матчів у складі "шпор", в яких забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Раніше сам Бентанкур звернувся до вболівальників після травми.