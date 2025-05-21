Бентанкур: Після Айнтрахта у нас з’явився імпульс перемогти у Лізі Європи

Півзахисник Тоттенгема Родріго Бентанкур поділився очікуваннями від фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

Уругвайського хавбека цитує пресслужба УЄФА.

"Це дивовижно – я намагаюся насолоджуватися моментом. Це мій перший фінал єврокубка, і у мене приємне відчуття від гри в першому фіналі. Я хочу насолодитися моментом разом з партнерами по команді, а також з моєю родиною.

Я думаю, що матч чвертьфіналу з Айнтрахтом на виїзді був найважливішим на шляху до фіналу. У цей момент ми відчули запал. Крім того, після цього матчу ми почали дуже добре грати в захисті. Після Айнтрахта у нас з'явився імпульс перемогти в цьому турнірі", – заявив півзахисник.