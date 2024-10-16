Тоттенгем продовжив контракт із захисником

Лондонський Тоттенгем офіційно оголосив про продовження контракту з англійським фланговим захисником Джедом Спенсом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода зі Спенсом розрахована до кінця червня 2028 року. Попередній контракт діяв до 2027 року.

24-річний Спенс перейшов до Тоттенгем із Мідлсбро влітку 2022 року за 14,7 мільйони євро. Після цього відправлявся в оренди в Ренн, Лідс та Дженоа.

Поточний сезон Спенс проводить у Тоттенгемі, за який відзначився одним голом у чотирьох матчах в усіх турнірах. Трансферна вартість колишнього гравця молодіжної збірної Англії наразі оцінюється у 8 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що колишня зірка Тоттенгема Делле Аллі може продовжити кар’єру в Ренні.