Лілль може підписати ексзірку збірної Англії

Колишній півзахисник збірної Англії та Тоттенгема Деле Аллі зацікавив французький Лілль.

Про це повідомляє Daily Mail.

28-річний англієць з 1 липня 2024 року перебуває без клубу, а востаннє він виходив на поле ще в лютому 2023-го.

Останнім клубом гравця, який зіграв 37 матчів за збірну Англії був Евертон.

Свої найкращі роки Деле провів у Тоттенгемі. На його рахунку 269 матчів за "шпор", у яких забив 67 голів та віддав 58 асистів. Він намагався реанімувати кар’єру в Евертоні та Бешикташі, але ці спроби успіхом не увінчалися.

Навесні цього року Аллі заявив про свої амбіції повернутися до складу збірної Англії та зіграти на чемпіонаті світу-2026.