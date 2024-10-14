Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лілль може підписати ексзірку збірної Англії

Олександр Булава — 14 жовтня, 23:21
Лілль може підписати ексзірку збірної Англії
ФК Тоттенгем

Колишній півзахисник збірної Англії та Тоттенгема Деле Аллі зацікавив французький Лілль.

Про це повідомляє Daily Mail.

28-річний англієць з 1 липня 2024 року перебуває без клубу, а востаннє він виходив на поле ще в лютому 2023-го.

Останнім клубом гравця, який зіграв 37 матчів за збірну Англії був Евертон.

Читайте також :
Відео Фото Деле Аллі: історія падіння талановитого гравця, який може замінити Малиновського в Дженоа

Свої найкращі роки Деле провів у Тоттенгемі. На його рахунку 269 матчів за "шпор", у яких забив 67 голів та віддав 58 асистів. Він намагався реанімувати кар’єру в Евертоні та Бешикташі, але ці спроби успіхом не увінчалися.

Навесні цього року Аллі заявив про свої амбіції повернутися до складу збірної Англії та зіграти на чемпіонаті світу-2026.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Лілль Деле Аллі

Деле Аллі

Деле Аллі: історія падіння талановитого гравця, який може замінити Малиновського в Дженоа
Дженоа може закрити позицію Малиновського ексзіркою збірної Англії

Останні новини