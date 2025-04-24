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Тоттенгем підшукав заміну Постекоглу в Бундеслізі

Олександр Булава — 24 квітня 2025, 18:21
Тоттенгем підшукав заміну Постекоглу в Бундеслізі
Getty Images

Керівництво лондонського Тоттенгема імовірно звільнить головного тренера команди Анге Постекоглу після завершення сезону та вже активно працює над заміною для нього.

Про це повідомляє Bild.

Наразі "шпори" активно розглядають кандидатуру наставника дортмундської Боруссії Ніко Ковача, який давно хотів спробувати свої сили в Англії. Однак, офіційного кроку ще не було.

Зазначається, що 53-річний фахівець з його пристрасною, інтенсивною та агресивною філософією гри, має хороші передумови для розвитку клубу в Прем'єр-лізі.

Протягом тренерської кар'єри також очолював молодіжну команду Зальцбурга, збірну Хорватії, Айнтрахт, Баварію та Монако. Під його керівництвом мюнхенський клуб виграв чемпіонат та кубок Німеччини.

Напередодні Тоттенгем поступився Ноттінгему та наразі з 37 очками посідає 16-ту сходинку в турнірній таблиці АПЛ.

Раніше повідомлялося, що після завершення сезону клуб покине німецький форвард Тімо Вернер.

Чемпіонат Англії, АПЛ Боруссія Дортмунд Тоттенгем Ніко Ковач

Ніко Ковач

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